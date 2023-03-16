16 Mart 2023, Perşembe
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Alt geçit faciası nasıl yaşandı? Abide Kavşağı’nda 6 metre yüksekliğinde alt geçit su altında kaldı
Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinde kayıp iki kişi aranıyor. Dört kişi Abide Kavşağı’ndaki alt geçitte sıkışarak hayatını kaybetti. Seyir halindeyken araçlar suya gömüldü. Alt geçitteki çamurlu su arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Bölgede çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.