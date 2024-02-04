Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi! Uzaydan dönüş nasıl gerçekleşecek? Hangi noktaya inecek?

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın iki hafta önceki tarihi yolculuğu sona erdi. Gezeravcı artık dönüş için gün sayıyor. SpaceX dönüşün hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'a ertelendiğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi ÖğretimÜyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN