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Alper Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi! Uzaydan dönüş nasıl gerçekleşecek? Hangi noktaya inecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 11:16
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın iki hafta önceki tarihi yolculuğu sona erdi. Gezeravcı artık dönüş için gün sayıyor. SpaceX dönüşün hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'a ertelendiğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi ÖğretimÜyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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