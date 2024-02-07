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Alper Gezeravcı’nın 3. kez ertelenen dönüşü bugün başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:18
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü yine fırtına engeline takıldı. Kapsülün iniş yapacağı Florida'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3. kez erteleme kararı alındı. Gezeravcı'nın dönüşü bugün Türkiye saati ile 17. 05'te başlayacak.
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