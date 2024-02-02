02 Şubat 2024, Cuma
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Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor! Eve yolculuk kaç saat sürecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay görevinde sona gelindi. Gezeravcı ve beraberindeki üç astronot, Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayacak. Yolculuğun yaklaşık 13 saat sürmesi bekleniyor. Türk Misyonu İletişim Koordinatörü Medeni Soysal A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.