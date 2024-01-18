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Alper Gezeravcı Bakan Kacır ile görüştü!

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Giriş: 18.01.2024 22:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzay yolculuğu öncesi video konferans yöntemiyle görüştü.
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