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Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü! Dava adamı: Alparslan Türkeş

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Giriş: 04.04.2022 09:07
Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş bir dava adamıydı. Siyasi hayatı zorluklarla geçti. Ve 1997 yılı, 4 Nisan günü. Yani bir bahar sabahı. Evet bahardı ama Ankara üşüyordu o sabah. Kar altında uyanmıştı başkent o 4 Nisan'a. Alparslan Türkeş işte o gün hayatını kaybetti. Öldüğünde 80 yaşındaydı. Ardında gözü yaşlı milyonları bıraktı. Ve milyonlar, o soğuk Ankara gününde, Başbuğ'larını son yolculuğuna hem gözyaşlarıyla hem de dualarla uğurladı. Alparslan Türkeş'in bayrağını, evlatları Yıldırım Tuğrul ve Ahmet Kutalmış taşıyorlar bugün. En zor günlerde görevden kaçmayan ve elini taşın altına koyan babaları gibi onlar da en zor günlerde ellerini o ağır ve ezici taşın altına koymaktan çekinmiyorlar. İşte ülkücü hareketin önderi Alparslan Türkeş'in zorlu hayatı…
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