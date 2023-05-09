09 Mayıs 2023, Salı
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Almanya'nın kararı katılımı etkiledi mi?
Yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor. En seçmenin olduğu ülkesi Almanya. Almanya'da yaklaşık bir buçuk milyon Türk seçmen bulunuyor. Katılım önceki seçime göre arttı. Ancak hala seçmenlerin yarıdan fazlası sandığa gidemedi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.