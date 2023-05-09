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Almanya'nın kararı katılımı etkiledi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2023 20:12
Yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor. En seçmenin olduğu ülkesi Almanya. Almanya'da yaklaşık bir buçuk milyon Türk seçmen bulunuyor. Katılım önceki seçime göre arttı. Ancak hala seçmenlerin yarıdan fazlası sandığa gidemedi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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