Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas’tan Ankara’ya kritik ziyaret! Gümrük birliği ve vizeler gündemde

Son dakika haberine göre Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olumlu atmosfer sürüyor. AB’nin dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Portekiz’e devreden Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya gelecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Konseyi Dönem Başkanı Portekiz, sonrasında da İspanya'yı ziyaret etmesi, Fransa ile Cumhurbaşkanları düzeyinde mektup diplomasisinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da sürpriz şekilde Türkiye'ye gelmesi, AB'nin özellikle Türkiye'nin bu yıl için beyan ettiği reform sürecine tam destek ve bu süreci samimi şekilde ele almada kararlılığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE

Maas'la bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda görüşecek olan Çavuşoğlu da, Türkiye'nin AB'den reform sürecine köstek değil destek olmasının beklediklerini ifade ederek özellikle 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın güncellenmesi gerektiğine işaret etmişti. Bugünkü görüşmede 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesinin en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Türkiye bu kapsamda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesine öncelik verilmesini istiyor.

Ankara'nın özellikle vatandaşları doğrudan ilgilendiren vize muafiyetinde AB'den samimiyet beklediği ve bu konuda birkaç ülkenin keyfi siyasi engellemelerini kaldırması gerektiğine dair Maas'a mesaj vereceği öğrenildi. Maas'ın bu ziyaretinde Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yapacağı görüşmelerde ele alınacak konuların da belirlenmesi bekleniyor. Bu trafik sonrası Türkiye-AB zirvesi için Michel ve Von der Leyen Türkiye'ye gelerek, Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞMELER

Maas'ın ziyaretinde ele alınacak bir diğer konu da Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar olacak. Almanya, Türkiye'nin daveti üzerine Yunanistan'la 25 Ocak'ta İstanbul'da 5 yıl aradan sonra 61'inci turuyla yeniden başlayacak olan istikşafi görüşmelere tam destek veriyor. Çavuşoğlu da bu konuda tarihin belirlemesinden sonra Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşeceğini söylemişti. Bu hafta ayrıca Türk ve Yunan askeri heyetlerinin Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden NATO Karargâhı'nda buluşmaları bekleniyor.