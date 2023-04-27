Almanya'dan skandal karar! 12 noktada kurulan oy kullanma merkezinin 9'u iptal edildi

Sınır kapıları, havalimanları ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma başladı. Ancak Almanya'dan skandal bir karar geldi. Ülke genelinde 26 noktada kurulan oy kullanma merkezlerinin dokuzu iptal edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.

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