27 Nisan 2023, Perşembe
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Almanya'dan skandal karar! 12 noktada kurulan oy kullanma merkezinin 9'u iptal edildi
Sınır kapıları, havalimanları ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma başladı. Ancak Almanya'dan skandal bir karar geldi. Ülke genelinde 26 noktada kurulan oy kullanma merkezlerinin dokuzu iptal edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.