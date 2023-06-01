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Almanya'dan Erdoğan'a yüzde 66 oy! Türk seçmenlerin üçte ikisinin tercihi Erdoğan oldu

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 15:25
Almanya'da Türk seçmenlerin üçte ikisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oyunu verdi. Erdoğan en yüksek oyu nerelerden aldı? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.
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