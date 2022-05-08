08 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı! Terör örgütleri Türkiye karşıtı politika izliyor
Terör örgütleri PKK ve FETÖ üyeleri kaçtıkları Almanya'da faaliyetlerini rahatça sürdürebiliyor. Türkiye karşıtlığı oluşturmak için çalışan terör örgütü üyeleri, akademide ve siyasi arenada kendilerine geniş yer buluyor. Peki önümüzdeki dönemde, henüz yeni sayılan Olaf Scholz hükümetinin bu örgütlere yaklaşımı nasıl olacak? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.