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Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı! Terör örgütleri Türkiye karşıtı politika izliyor

A Haber
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Giriş: 08.05.2022 12:51
Terör örgütleri PKK ve FETÖ üyeleri kaçtıkları Almanya'da faaliyetlerini rahatça sürdürebiliyor. Türkiye karşıtlığı oluşturmak için çalışan terör örgütü üyeleri, akademide ve siyasi arenada kendilerine geniş yer buluyor. Peki önümüzdeki dönemde, henüz yeni sayılan Olaf Scholz hükümetinin bu örgütlere yaklaşımı nasıl olacak? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.
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