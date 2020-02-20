20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Almanya'da ırkçı terör saldırısı! A Haber 10 kişinin hayatının kaybettiği olay yerini görüntüledi |Video

Almanya'da ırkçı terör saldırısı... 10 Türk yaşanan ırkçı saldırının kurbanı oldu. Almanya'nın Hanau kentinden 2 kafe otomatik silahlarla tarafında hain saldırıda Türk vatandaşları hedef alındı. A Haber muhabiri ilk saldırının gerçekleştiği bölgeden canlı yayında son durumu aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'de askeri harekat başladı!
İdlib'de askeri harekat başladı!
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi dualarla açıldı
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
A Haber ırkçı saldırının gerçekleştiği yerde!
A Haber ırkçı saldırının gerçekleştiği yerde!
Adnan Oktar örgütünün firarı üyesi yakalandı
Adnan Oktar örgütünün firarı üyesi yakalandı
İşçilerden Özgür Özel'e suç duyurusu!
İşçilerden Özgür Özel'e suç duyurusu!
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj
Fahrettin Altun’dan “Millet Kütüphanesi” paylaşımı
Fahrettin Altun’dan “Millet Kütüphanesi” paylaşımı
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Yeni koronavirüs tespit edildi
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Yeni koronavirüs tespit edildi
Soçi ve Astana ortadan kalkmadı, yara aldı
Soçi ve Astana ortadan kalkmadı, yara aldı
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor!
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor!
20 bin ek öğretmen atama müjdesi!
20 bin ek öğretmen atama müjdesi!
Daha Fazla Video Göster