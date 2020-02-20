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20.02.2020
Almanya'da ırkçı terör saldırısı! A Haber 10 kişinin hayatının kaybettiği olay yerini görüntüledi |Video
Almanya'da ırkçı terör saldırısı... 10 Türk yaşanan ırkçı saldırının kurbanı oldu. Almanya'nın Hanau kentinden 2 kafe otomatik silahlarla tarafında hain saldırıda Türk vatandaşları hedef alındı. A Haber muhabiri ilk saldırının gerçekleştiği bölgeden canlı yayında son durumu aktardı.
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