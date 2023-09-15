Almanya'da ilaç krizi! İlaç tedarik sıkıntısı yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkiliyor

Almanya'da ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntı her geçen gün büyüyor. İlaç tedarik sıkıntısı yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkiliyor. Ülkede eczaneler antibiyotik bulmakta bile zorluk çekiyor. Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel detayları aktardı.

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