Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor

Almanya’da sistemli bir şekilde Türk çocukları ailesinden alınarak Alman ailelere veriliyor. Geçen sene ise 4 günlük bir bebeği hastanede annesinin kucağından alınıp kaçırılmıştı. Almanya Gençlik Dairesi tarafından evladı elinden alınan binlerce babadan sadece biri olan İsmail Bayar isyan etti. Bundan 20 yıl önce çocuğu elinden alındı. Baba Bayar’ın iddiaları ise tüyler ürpertti. Alman makamları anne baba boşandı diye çocuklarına bakamayacaklarını öne sürdü. Daha iyi şartlarda yaşaması için 1999 yılında sekiz aylık olan bebeği Alman bir ailenin yanına verdi. Baba Bayar, “Bizim çocuklarımızı alarak Alman gibi yetiştiriyorlar. Almanya’nın bir tek amacı var. Türk ailelerini paramparça etmek” dedi.