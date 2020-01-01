01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.01.2020

Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor

Almanya’da sistemli bir şekilde Türk çocukları ailesinden alınarak Alman ailelere veriliyor. Geçen sene ise 4 günlük bir bebeği hastanede annesinin kucağından alınıp kaçırılmıştı. Almanya Gençlik Dairesi tarafından evladı elinden alınan binlerce babadan sadece biri olan İsmail Bayar isyan etti. Bundan 20 yıl önce çocuğu elinden alındı. Baba Bayar’ın iddiaları ise tüyler ürpertti. Alman makamları anne baba boşandı diye çocuklarına bakamayacaklarını öne sürdü. Daha iyi şartlarda yaşaması için 1999 yılında sekiz aylık olan bebeği Alman bir ailenin yanına verdi. Baba Bayar, “Bizim çocuklarımızı alarak Alman gibi yetiştiriyorlar. Almanya’nın bir tek amacı var. Türk ailelerini paramparça etmek” dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor
Almanya’da esir Türk bebekler! Alman makamları Türk aileleri hedef alıyor
Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var?
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Hükümetten flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Onayladık
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakanlıktan rezerv açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Modern çağda değişen 'Hak'
Modern çağda değişen 'Hak'
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Çeyrek asırdır dinmeyen acı!
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Bakanlık yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Bahçeli yeni yaşını kutluyor
Bahçeli yeni yaşını kutluyor
Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu
Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu
Fuat Oktay: Bu oyunları bozmak üzere oradayız
Fuat Oktay: Bu oyunları bozmak üzere oradayız
Daha Fazla Video Göster