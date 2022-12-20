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Almanya'da darbe soruşturması! Binlerce memur mercek altında

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 13:39
Almanya'da darbe soruşturması derinleştiriliyor... Binlerce devlet memuru mercek altına alındı. Darbe planı yaptıkları şüphesiyle haklarında inceleme başlatılanlar var. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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