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Almanya'da binlerce çiftçi grevde

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:18
Almanya yeni yılı grevler ve protestolarla karşıladı. Ülkede bugün de on binlerce çiftçi, hükümetin çiftçilere yönelik kısıtlama kararlarına karşı sokağa indi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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