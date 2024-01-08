Almanya’da binlerce çiftçi grevde

Almanya yeni yılı grevler ve protestolarla karşıladı. Ülkede bugün de on binlerce çiftçi, hükümetin çiftçilere yönelik kısıtlama kararlarına karşı sokağa indi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN