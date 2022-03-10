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Almanya’da benzin istasyonunda “ucuz benzin” kuyruğu!

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Giriş: 10.03.2022 08:46
Ukrayna savaşı ve Rusya'dan ithal edilen gaz ve akaryakıta yaptırım uygulanması Avrupa genelinde fiyat artışlarına sebep oldu. Öyle ki onlarca kişi, araçlarıyla daha ucuza benzin alabilmek için Stuttgart kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda uzun bir kuyruk oluşturdu.
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