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Almanya’da 5 havalimanında 27 saatlik grev! Binden fazla uçuş iptal oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 16:32
Almanya'da 5 havalimanında çalışanlar grev başlattı. Çok sayıda uçuş iptal oldu, binlerce yolcu grevden olumsuz etkilendi. 25 bin çalışan zam talepleri yerine getirilmezse uzun süre daha greve gitmeye hazır.
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