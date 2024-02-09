Almanya’da 5 havalimanında 27 saatlik grev! Binden fazla uçuş iptal oldu

Almanya'da 5 havalimanında çalışanlar grev başlattı. Çok sayıda uçuş iptal oldu, binlerce yolcu grevden olumsuz etkilendi. 25 bin çalışan zam talepleri yerine getirilmezse uzun süre daha greve gitmeye hazır.

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