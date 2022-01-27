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Almanya ve İngiltere'den PKK kararı

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 14:26
Almanya ve İngiltere'den terör örgütü PKK ile ilgili önemli kararlar geldi. Almanya'da federal mahkeme, örgüt yanlısı şirketlerin faaliyetlerini yasaklandı. İngiltere'de de PKK sembollerini taşımak suç sayıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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