27 Ocak 2022, Perşembe
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Almanya ve İngiltere'den PKK kararı
Almanya ve İngiltere'den terör örgütü PKK ile ilgili önemli kararlar geldi. Almanya'da federal mahkeme, örgüt yanlısı şirketlerin faaliyetlerini yasaklandı. İngiltere'de de PKK sembollerini taşımak suç sayıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.