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Almanya Başbakanı Scholz Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Almanya Başbakanı Scholz Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:09
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Scholz, ziyareti kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İki liderin bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alınması bekleniyor. Peki masaya hangi konular yatırılacak? İşte detaylar...
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