19 Ekim 2024, Cumartesi
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Almanya Başbakanı Scholz Başkan Erdoğan ile görüşecek!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Scholz, ziyareti kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İki liderin bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alınması bekleniyor. Peki masaya hangi konular yatırılacak? İşte detaylar...