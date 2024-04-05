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Alman silahlı kuvvetleri yeniden yapılanıyor! Zorunlu askerlik geri mi dönüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 16:24
Güncelleme:05.04.2024 16:29
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Avrupa ülkelerinde güvenlik alarmı verildi. Almanya, silahlı kuvvetlerin yeniden yapılanacağını açıkladı. Zorunlu askerlik tartışmaları yeniden alevlendi.
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