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Alman profesörden Türk öğrenciye hakaret! Başörtüsünü Gamalı Haç sembolüne benzetti

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:19
Almanya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülşen Kurt, başörtüsü ile derse girdiği için Alman profesör Thomas Roeb’in hakaretlerine maruz kaldı. Genç kadın kendisini destekleyen dokuz öğrenci ile birlikte sınıfı terk edip hukuki süreç başlattı.
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