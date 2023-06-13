Alman profesörden Türk öğrenciye hakaret! Başörtüsünü Gamalı Haç sembolüne benzetti

Almanya'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülşen Kurt, başörtüsü ile derse girdiği için Alman profesör Thomas Roeb’in hakaretlerine maruz kaldı. Genç kadın kendisini destekleyen dokuz öğrenci ile birlikte sınıfı terk edip hukuki süreç başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN