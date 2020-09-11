Alman parlamenter Türk bayrağının varlığından rahatsız oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşması sırasında yayınlanan AB ve Türk bayrağını temsil eden logo, Alman Yeşiller grubundan Reinhard Bütikofer'u rahatsız etti. Irkçı Alman, Türk bayrağının kaldırılmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu'nda Bakan Çavuşoğlu konuşurken Alman vekil: Türk bayrağını kaldırın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda video konferans yoluyla konuştu. Konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerdeki duruşunu anlattı.

Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında ekranda yer alan AB-Türkiye birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti.

Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa birliğinin birlikteliğini temsil eden iki bayrağın tek karede verildiği çizim Türkiye'nin hazırladığı sunumda yer aldı. Bu birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti.

BÜTİKOFER: BİR DAHA GÖSTERMEYİN

Bütikofer 'İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi' diyerek sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli."

AP'DE PKK SERGİSİ YAPILMIŞ, YPG'Lİ TERÖRİST KONUŞMUŞTU

Avrupa Parlamentosu'nda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda 2016 yılında terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmış, 2017'de Ortadoğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye YPG'li bir kadın terörist bağlanmıştı.