Alman gazeteden skandal harita

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerinin imha edildiği hava saldırıları dünya basınında geniş yer buldu. Alman Gazetesi ise tepki çeken bir harita ile okurlarının karşısına çıktı. Detayları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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