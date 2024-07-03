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Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 18:16
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya maçında bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından açılan disiplin soruşturmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Öte yandan; Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!
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