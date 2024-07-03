Alman Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya maçında bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından açılan disiplin soruşturmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Öte yandan; Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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