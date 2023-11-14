Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste! İşgalci İsrail zırhlısı Filistinli bir kişiye ait otomobili sürüklerken devrildi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik uyguladığı insanlık dışı katliam her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "hareket özgürlüğüne" kısıtlama uygulayarak yerleşim yerlerindeki kontrol noktalarında geçişlere izin vermeyen katil İsrail ordusunun saçmalıkları da bitmek bilmiyor. İşgalci İsrail ordusuna ait zırhlı araç, Filistinli sivil bir otomobili toprak yola sürüklerken devrildi. İşte o anlar...