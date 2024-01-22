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Alkol operasyonu! Göçmen kaçakçılarına geçit yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 09:00
Güncelleme:22.01.2024 09:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan peş peşe açıklamalar geldi. Ali Yerlikaya, “İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen çengel-6 operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.” dedi.
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