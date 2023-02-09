09 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aliyev'den "iki devlet tek millet" hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz
Asrın deprem felaketinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi edebileceklerini belirtti. Aliyev, "Hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız." dedi.