Aliyev'den "iki devlet tek millet" hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz

Asrın deprem felaketinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi edebileceklerini belirtti. Aliyev, "Hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız." dedi.