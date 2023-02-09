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Aliyev'den "iki devlet tek millet" hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz

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Giriş: 09.02.2023 10:12
Asrın deprem felaketinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi edebileceklerini belirtti. Aliyev, "Hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız." dedi.
Aliyev’den iki devlet tek millet hamlesi
Aliyev'den "iki devlet tek millet" hamlesi
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