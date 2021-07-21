Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Tektaş, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Birkaç gündür durumu kritik seyreden Tektaş'tan dün gece acı haber geldi. Ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü ismin yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutlayan Tektaş'ın yazdığı not yürekleri yaktı.