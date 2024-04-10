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Ali Yerlikaya'dan bayram mesajı: Duamız Gazzeli kardeşlerimizin huzura kavuşması

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.04.2024 11:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya Kapu Camii'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.
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