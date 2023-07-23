Ali Yerlikaya: İşte bizim trafik polisimiz

Samsun'da görevli trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım, motosikletli gence karşı sergilediği tavırla herkesin takdirini kazanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Yıldırım o anları anlattı.