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Ali Tombaş yeni dönemde neler vadediyor?

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Giriş: 28.02.2024 13:39
Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Peki ilçe için vizyon projeleri neler olacak? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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