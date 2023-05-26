26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ali İhsan Yavuz’dan seçim için yol haritası: En fazla 1 saat içerisinde sonuçları alırız

Ali İhsan Yavuz’dan seçim için yol haritası: En fazla 1 saat içerisinde sonuçları alırız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 16:30
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine ilişkin konuştu. Seçim için yol haritasını açıklayan Yavuz, "En fazla 1 saat içerisinde sonuçları alırız" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seçim için yol haritası
Seçim için yol haritası
Şehit aileleri Kılıçdaroğlu’na tepkili
Şehit aileleri Kılıçdaroğlu’na tepkili
Başkan Erdoğan’dan rehavet uyarısı
Başkan Erdoğan’dan rehavet uyarısı
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
Pazarlık yapmadık diyen Bay Kemal’e mesaj
"Pazarlık yapmadık" diyen Bay Kemal'e mesaj
Bursa’da cinayet güvenlik kamerasında
Bursa'da cinayet güvenlik kamerasında
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
2. tur için rehavet uyarısı
2. tur için rehavet uyarısı
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
Daha Fazla Video Göster