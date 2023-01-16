16 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ali Babacan'ın seçim vaadi belli oldu! Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların önü kesilecek!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu sabah İlker Karagöz'ün FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında, terörle mücadele savaş tarihini değiştiren İHA/SİHA'ları hedef aldı. HDP ile birlikte seçime girme planları yapan Babacan, teröristlerin en büyük kabusu olan İHA ve SİHA'lara dokunacaklarını açık açık itiraf etti. DEVA Partisi Genel Başkanı skandal açıklamalarını "Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabii ki." sözleriyle ifade etti. DEVA'nın teröristlerin "ekmeğine yağ süren" açıklamaları bununla bitmedi. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu da katıldığı bir programda DEVA Partisi ile birlikte seçim planı yaptıklarını itiraf etti. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında "Babacan PKK'ya neden göz kırpıyor" sözleriyle DEVA Partisi liderinin 6'lı masaya hazırladığı tuzağı da gözler önüne serdi.