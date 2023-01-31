Ali Babacan'ın Avrupa'dan aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor!

Deva Genel Başkanı Ali Babacan'ın Halk TV'deki "Avrupa diyecek ki; aferin Türkiye'ye" sözleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Avrupa'dan 'aferin' almak için çabalayan muhalefete, "Siz önce Türk milletinden aferin alın" ifadeleriyle sert çıktı. 6'lı masanın mutabakat metnindeki FETÖ ve HDP'nin PKK bağlantılı belediyelerine destek de gündem oldu.