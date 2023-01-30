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Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı! CHP ve İYİ Parti arasında adaylık kavgası

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 12:22
Seçime az bir süre kala, 6’lı masada tartışmalar bitmek bilmiyor. Masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçmişi konuşursak kavga çıkar" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu. CHP ve İYİ Parti arasındaki "İmamoğlu" kavgası da büyüyor. İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir kez daha karşı çıkarken, CHP Gençlik Kolları ise 4 Şubat tarihini işaret ederek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı duyurdu. İşte 6’lı masada yaşananlar...
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