Ali Babacan da Kemal Kılıçdaroğlu gibi PYD/YPG'ye "terör örgütü" diyemedi! AB ve ABD'nin kuklası olduklarını itiraf niteliğinde sözler

7'li koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir programda PYD/YPG ile ilgili sorulan soruda skandal ifadeler kullandı. PYD/YPG için "terör örgütü" tanımlanamasını kullanmayan Babacan, lafı dolandırırken "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil." diyerek adeta AB ve ABD'nin kuklası konumunda olduklarını itiraf etti. Koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz dönemde tıpkı Babacan gibi PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı.

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