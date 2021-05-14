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Algı operasyonu elinde patladı! İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video

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Giriş: 14.05.2021 09:44
Güncelleme:14.05.2021 09:55
İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Son saldırılarda İsrail'in 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 109'a ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına başladı.
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