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Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?

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Giriş: 17.02.2023 12:37
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i sağ çıkardı. Doktoru sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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