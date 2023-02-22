Aleyna Ölmez deprem anında yaşadıklarını ve umuda uzanan anları ilk kez anlattı

Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, yaşadıklarını anlattı. Aleyna “Çok zorlu bir süreçti. Ama mücadele ettim ve uğraştım vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim.” dedi. Diğer yandan Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.