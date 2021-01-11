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Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı! Sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti

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Giriş: 11.01.2021 15:30
Güncelleme:11.01.2021 15:31
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülen Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı. Uygun, görüntülerdeki kadınlarla pavyonda tanıştığını uyuşturucu maddeyi onlardan aldığı ve görüntüleri kendisinin paylaşmadığını iddia etti..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Uygun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan Uygun, "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Uygun'un adı daha önce kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı! Sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti.
Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı! Sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti.
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