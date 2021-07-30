Alevlerle dev mücadele! İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde

28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 57 tanesi kontrol altına alınırken 14'ünün çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında yerli ve milli İHA'lar bir kez daha ön planda yer aldı. Terörle mücadelede büyük başarı sağlayan İHA'lar, koordinatları belirleyerek sahadaki ekiplere anlık olarak veri paylaşıyor. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

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