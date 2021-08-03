Alevlerle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"

Sabah Gazetesi muhabirleri Manavgat ve Marmaris'te alevlerin merkezindeydi. Sırtköy'de gençler, anne babalarını alevlerin yaklaştığı köyden çıkartamadı. Zeynel Yaman, "İtfaiye ile gittiğim yangınların sayısını unuttum. Hayatımda ilk kez itfaiye ile birlikte yangından kaçtık. Cehennem sahnesi gibiydi. O gün Allah'a sığınıp sanki 'cehennem denen o illetin bağrını delip geçtik." diyerek oradaki dehşeti anlattı.