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Alevler Yamanlar’ı bu hale getirdi! A Haber ekipleri yangın bölgelerinde

Alevler Yamanlar’ı bu hale getirdi! A Haber ekipleri yangın bölgelerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 08:59
Türkiye alevlerle mücadelesini sürdürüyor.İzmir'deki orman yangını 4. gününe girdi. Alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil.
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