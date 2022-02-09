09 Şubat 2022, Çarşamba
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Alevilere alçak saldırı! Yakup Tilki isimli şahıstan ağza alınmayacak küfürler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi
Sosyal medyada Yakup Tilki adındaki bir şahıs, Alevilere ağza alınmayacak küfürler etti. Videoyu sosyal medyadan paylaşan hadsiz Tilki'nin skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tilki mide bulandıran sözlerinde Alevileri sevmediğini belirterek 'Alevi diye bir şey yok. Kafir var." dedi.
"ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK. BUNLAR KAFİR"
'YAKUP TİLKİ TUTUKLANSIN' ETİKETİ TT OLDU
Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.
"ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK. BUNLAR KAFİR"
Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.
'YAKUP TİLKİ TUTUKLANSIN' ETİKETİ TT OLDU
Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup Tilki Tutuklansın' etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.