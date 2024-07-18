18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Alevilerden devlete destek mesajı! Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu

Alevilerden devlete destek mesajı! Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 09:00
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen aşure günü programına katılan Alevi kanaat önderleri, A Haber'e konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajının önemine dikkati çeken önderler, "devletimizi destekliyoruz" mesajı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu
Alevi kanaat önderleri A Haber’e konuştu
Varlık mücadelesi veren topraklar
Varlık mücadelesi veren topraklar
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Yeni atamalar Resmi Gazete’de!
Yeni atamalar Resmi Gazete'de!
CHP, DEM ve TİP’ten Meclis’te ’başıboş köpek’ provokasyonu!
CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu!
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Ayşe tatile çıksın parolasının hikayesi
“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi
Türkiye’den KKTC’ye çıkarma!
Türkiye'den KKTC’ye çıkarma!
Daha Fazla Video Göster