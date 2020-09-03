ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuç sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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