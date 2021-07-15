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Aldığı emirle gözünü kırpmadan darbeciyi vuran Ömer Halisdemir'in hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 14:46
15 Temmuz darbe girişiminde aldığı emirin ardından gözünü kırpmadan darbeciyi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i rahmetle anıyoruz. Alçak darbe girişiminin beşinci yılında 15 Temmuz'un kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'in öyküsü.

FETÖ'cü hainler tarafından 5 yıl önce bugün gerçekleştirilen darbe girişiminde cesaretiyle darbe girişiminin seyrinin değişmesinde önemli bir rol üstlenen kahraman Ömer Halisdemir'in öyküsü.

Kahraman Ömer Halisdemir, komutanı Zekâi Aksakallı'nın "Tuğgeneral Semih Terzi... O bir vatan haini... Karargaha girmeden evvel o'nu öldür... Ama bil ki bunun sonu şehadet... Hakkını helal et..." talimatına bir an olsun tereddüt etmeden "emredersiniz" dedi.

Ömer, talimatın ardından o vatan hainini bir an bile tereddüt etmeden alnının tam ortasından vurdu. Ömer'in bu kurşunun ardından kurşun yağmuru başladı ve orada şehit düştü.

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