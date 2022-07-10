Aldatıcı emlak ilanları mercek altında! İlanlara aman dikkat

Son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları mercek altına alındı. Peki bu tarz ilanlara karşı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu cevapladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN