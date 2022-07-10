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Aldatıcı emlak ilanları mercek altında! İlanlara aman dikkat

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 12:08
Son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları mercek altına alındı. Peki bu tarz ilanlara karşı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu cevapladı.
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