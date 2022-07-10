10 Temmuz 2022, Pazar
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Aldatıcı emlak ilanları mercek altında! İlanlara aman dikkat
Son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları mercek altına alındı. Peki bu tarz ilanlara karşı, nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu cevapladı.