Alçak teröristler ağır tipi ve sisli havayı fırsat biliyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Teröristlere yönelik bölgede operasyonlar devam ederken, uzmanlar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.