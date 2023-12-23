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Alçak teröristler ağır tipi ve sisli havayı fırsat biliyor!

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Giriş: 23.12.2023 21:25
Güncelleme:23.12.2023 21:36
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Teröristlere yönelik bölgede operasyonlar devam ederken, uzmanlar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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